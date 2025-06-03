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3 июня 2025, 20:50

Газизов — о переговорах с Сулеймановым: «Ему поступило предложение от другого клуба, и он склоняется в ту сторону»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» поделился мнением о переговорах по трансферу нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова.

«Мы с ним в вялотекущих переговорах. Знаем, что ему поступило предложение от другого клуба и он склоняется в ту сторону. Знаю, что там лучше условия. Ни для кого не секрет, что у нас скромные возможности», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Сулейманов провел 40 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Тимур Сулейманов
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
Шамиль Газизов
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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