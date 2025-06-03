Газизов — о переговорах с Сулеймановым: «Ему поступило предложение от другого клуба, и он склоняется в ту сторону»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» поделился мнением о переговорах по трансферу нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова.
«Мы с ним в вялотекущих переговорах. Знаем, что ему поступило предложение от другого клуба и он склоняется в ту сторону. Знаю, что там лучше условия. Ни для кого не секрет, что у нас скромные возможности», — сказал Газизов «СЭ».
В сезоне-2024/25 Сулейманов провел 40 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
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