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Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»

22:45
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», сегодня состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Была достигнута устная договоренность о расторжении контракта.

Ранее стало известно, что Дмитрий Попов назначен спортивным директором московского клуба. Позже в СМИ появилась информация, что Газизов может покинуть команду из-за сокращения полномочий.

После матча 16-го чемпионата России против «Ротора» (2:0) Газизов не стал комментировать игру красно-белых.

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)

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