Газизов прокомментировал информацию о расторжении контракта со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что договорился с владельцем клуба Леонидом Федуном об уходе из команды.

Ранее «СЭ» стало известно, что 1 декабря состоялась встреча владельца красно-белых с Газизовым, по итогам которой они договорились о расторжении контракта с нынешним генеральным директором.

«Не понимаю о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке», — сказал Газизов в комментарии «СЭ».

«Спартак» после 16 туров в РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.

Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»

(Виталий Айрапетов)