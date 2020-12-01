Газизов прокомментировал информацию о расторжении контракта со «Спартаком»
1 декабря 2020, 23:20
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что договорился с владельцем клуба Леонидом Федуном об уходе из команды.
Ранее «СЭ» стало известно, что 1 декабря состоялась встреча владельца красно-белых с Газизовым, по итогам которой они договорились о расторжении контракта с нынешним генеральным директором.
«Не понимаю о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке», — сказал Газизов в комментарии «СЭ».
«Спартак» после 16 туров в РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.
Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
(Виталий Айрапетов)
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