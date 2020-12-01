Стало известно, когда «Спартак» официально объявит об уходе Газизова
Как стало известно «СЭ», договоренность о расторжении контракта между генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым и владельцем клуба Леонидом Федуном предусматривает то, что менеджер доработает до паузы в чемпионате России — то есть, до гостевого матча 19-го тура с «Зенитом», который пройдет 16 декабря.
При этом официально об уходе 52-летнего специалиста москвичи должны объявить еще до Нового года.
Ранее «СЭ» стало известно, что 1 декабря состоялась встреча между Газизовым и Федуном, по окончании которой была достигнута устная договоренность о расторжении контракта с нынешним генеральным директором.
Позже Газизов прокомментировал свой возможный уход из московского клуба. Функционер заявил, что продолжает работу в «Спартаке».
На прошлой неделе новым спортивным директором команды стал Дмитрий Попов.
(Вячеслав Короткин)
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