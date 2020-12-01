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Стало известно, когда «Спартак» официально объявит об уходе Газизова

1 декабря 2020, 23:45
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», договоренность о расторжении контракта между генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым и владельцем клуба Леонидом Федуном предусматривает то, что менеджер доработает до паузы в чемпионате России — то есть, до гостевого матча 19-го тура с «Зенитом», который пройдет 16 декабря.

При этом официально об уходе 52-летнего специалиста москвичи должны объявить еще до Нового года.

Ранее «СЭ» стало известно, что 1 декабря состоялась встреча между Газизовым и Федуном, по окончании которой была достигнута устная договоренность о расторжении контракта с нынешним генеральным директором.

Позже Газизов прокомментировал свой возможный уход из московского клуба. Функционер заявил, что продолжает работу в «Спартаке».

На прошлой неделе новым спортивным директором команды стал Дмитрий Попов.

(Вячеслав Короткин)

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