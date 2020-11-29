Газизов после матча «Спартака»: «No comment. Почему? Мне так сказали»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0) не стал комментировать игру красно-белых.

— С победой. No comment (без комментариев, английский. — Прим. «СЭ»). Почему? Мне так сказали, — отреагировал Газизов на просьбу ответить на вопросы о матче.

Вопрос о своем будущем в «Спартаке» Газизов проигнорировал. На неделе спортивным директором клуба был назначен Дмитрий Попов.

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Столько же набрали «Зенит» и ЦСКА. (Севастиан Терлецкий)