Газизов после матча «Спартака»: «No comment. Почему? Мне так сказали»
21:22
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0) не стал комментировать игру красно-белых.
— С победой. No comment (без комментариев, английский. — Прим. «СЭ»). Почему? Мне так сказали, — отреагировал Газизов на просьбу ответить на вопросы о матче.
Вопрос о своем будущем в «Спартаке» Газизов проигнорировал. На неделе спортивным директором клуба был назначен Дмитрий Попов.
«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Столько же набрали «Зенит» и ЦСКА. (Севастиан Терлецкий)
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