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Газизов после матча «Спартака»: «No comment. Почему? Мне так сказали»

21:22
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0) не стал комментировать игру красно-белых.

— С победой. No comment (без комментариев, английский. — Прим. «СЭ»). Почему? Мне так сказали, — отреагировал Газизов на просьбу ответить на вопросы о матче.

Вопрос о своем будущем в «Спартаке» Газизов проигнорировал. На неделе спортивным директором клуба был назначен Дмитрий Попов.

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Столько же набрали «Зенит» и ЦСКА. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Ротор

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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