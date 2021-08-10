Президент «Урала» объяснил назначение Шалимова на пост главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение назначить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.

«Игорь Михайлович — топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат. Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи». Еще вчера об этом никто не знал», — сказал Иванов «СЭ».

Контракт с тренером рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.