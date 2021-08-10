Клубы проголосовали за перенос 6-го тура РПЛ
15:14
Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура чемпионата с 28-29 августа, информирует «РБ Спорт».
Голосование было проведено заочно, большинство клубов высказались за перенос — с такой просьбой в РПЛ ранее обратился РФС, об этом же говорил на пресс-конференции новый тренер сборной России Валерий Карпин.
В течение недели клубы будут голосовать по предложенной дате переноса — 24-26 августа. В том случае, если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут своих соперников в квалификации еврокубков, их матчи 6-го тура будут перенесены на более поздний срок — в дату 24-26 августа наши команды могут провести следующие игры квалификации еврокубков.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/kluby-progolosovali-za-perenos-6-go-tura/
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