Клубы проголосовали за перенос 6-го тура РПЛ

Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура чемпионата с 28-29 августа, информирует «РБ Спорт».

Голосование было проведено заочно, большинство клубов высказались за перенос — с такой просьбой в РПЛ ранее обратился РФС, об этом же говорил на пресс-конференции новый тренер сборной России Валерий Карпин.

В течение недели клубы будут голосовать по предложенной дате переноса — 24-26 августа. В том случае, если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут своих соперников в квалификации еврокубков, их матчи 6-го тура будут перенесены на более поздний срок — в дату 24-26 августа наши команды могут провести следующие игры квалификации еврокубков.