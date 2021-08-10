Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Клубы проголосовали за перенос 6-го тура РПЛ

15:14

Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура чемпионата с 28-29 августа, информирует «РБ Спорт».

Голосование было проведено заочно, большинство клубов высказались за перенос — с такой просьбой в РПЛ ранее обратился РФС, об этом же говорил на пресс-конференции новый тренер сборной России Валерий Карпин.

В течение недели клубы будут голосовать по предложенной дате переноса — 24-26 августа. В том случае, если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут своих соперников в квалификации еврокубков, их матчи 6-го тура будут перенесены на более поздний срок — в дату 24-26 августа наши команды могут провести следующие игры квалификации еврокубков.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kluby-progolosovali-za-perenos-6-go-tura/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
Месси и его жена Антонела в самолете перед вылетом в Париж. Фото
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Олимпийская чемпионка из Омска высказалась в защиту судей, поставивших Аверину на второе место
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
3
Офсайд