Шалимов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к Колесниченко
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Кириллу Колесниченко.
«Игра Колесниченко? Надо было забивать. Забил — был бы героем. Молодой парень, пусть тренируется дальше. Так и не поняли, откуда пошла информация про интерес «Спартака». Кто-то это запустил. Я думаю, что это вообще фейк», — сказал Шалимов.
Ранее, 29 октября, появилась информация, что 21-летний российский футболист вошел в расширенный список игроков, которые интересны красно-белым.
В нынешнем сезоне Колесниченко принял участие в 13 матчах за «Урал» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.
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