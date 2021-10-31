Шалимов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к Колесниченко

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Кириллу Колесниченко.

«Игра Колесниченко? Надо было забивать. Забил — был бы героем. Молодой парень, пусть тренируется дальше. Так и не поняли, откуда пошла информация про интерес «Спартака». Кто-то это запустил. Я думаю, что это вообще фейк», — сказал Шалимов.

Ранее, 29 октября, появилась информация, что 21-летний российский футболист вошел в расширенный список игроков, которые интересны красно-белым.

В нынешнем сезоне Колесниченко принял участие в 13 матчах за «Урал» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.