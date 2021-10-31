Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) подвел итоги встречи. По его словам, результат справедлив.

«Важно было не проиграть. Для этого не нужно было допускать грубые ошибки. Мы их не допустили, — отметил Шалимов. — Игра была равная, боевая. Во втором тайме «Химки» грубо ошиблись, когда Колесниченко мог попасть в ворота. Мы этим не воспользовались. Ничья — и для них, и для нас нормальный результат.

Проиграть было бы большой катастрофой. В целом, провели неплохую игру. Хотя во втором тайме было много зон, достаточно часто проводили быстрые атаки. Мы из них не выжали практически ничего. Повторюсь, равная, боевая, напряженная игра. Результат закономерен.

По какой статистике они нас переиграли? В чем они были сильнее? Удары? Что значит эта статистика? В Instat зайдешь, там столько всего. Эта статистика в общих чертах. Была равная игра".