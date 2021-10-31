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Шалимов: «Ничья — и для них, и для нас нормальный результат»

21:09
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) подвел итоги встречи. По его словам, результат справедлив.

«Важно было не проиграть. Для этого не нужно было допускать грубые ошибки. Мы их не допустили, — отметил Шалимов. — Игра была равная, боевая. Во втором тайме «Химки» грубо ошиблись, когда Колесниченко мог попасть в ворота. Мы этим не воспользовались. Ничья — и для них, и для нас нормальный результат.

Проиграть было бы большой катастрофой. В целом, провели неплохую игру. Хотя во втором тайме было много зон, достаточно часто проводили быстрые атаки. Мы из них не выжали практически ничего. Повторюсь, равная, боевая, напряженная игра. Результат закономерен.

По какой статистике они нас переиграли? В чем они были сильнее? Удары? Что значит эта статистика? В Instat зайдешь, там столько всего. Эта статистика в общих чертах. Была равная игра".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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