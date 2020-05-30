«Сейчас у кого-то откроется третье дыхание». «Уфа» показала, как Евсеев проводит беговую тренировку
10:39
В Twitter-аккаунте «Уфы» появилось видео с тренировки команды.
В видео показано, как главный тренер команды Вадим Евсеев проводит беговую тренировку.
— Сейчас второе дыхание откроется. А у кого-то — третье, — говорит в видео Евсеев.
— Шла 25-я минута бегов. Вадим Валентинович открывает у своих футболистов второе дыхание, — гласит подпись к видео.
Шла 25-я минута бегов. Вадим Валентинович открывает у своих футболистов второе дыхание ? pic.twitter.com/OzuTR2JAEc— ФК УФА (@UfaFc) May 30, 2020
«Уфа» готовится к возобновлению чемпионата России-2019/20, которое запланировано на 21 июня.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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