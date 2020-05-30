«Сейчас у кого-то откроется третье дыхание». «Уфа» показала, как Евсеев проводит беговую тренировку

В Twitter-аккаунте «Уфы» появилось видео с тренировки команды.

В видео показано, как главный тренер команды Вадим Евсеев проводит беговую тренировку.

— Сейчас второе дыхание откроется. А у кого-то — третье, — говорит в видео Евсеев.

— Шла 25-я минута бегов. Вадим Валентинович открывает у своих футболистов второе дыхание, — гласит подпись к видео.

Шла 25-я минута бегов. Вадим Валентинович открывает у своих футболистов второе дыхание ? pic.twitter.com/OzuTR2JAEc — ФК УФА (@UfaFc) May 30, 2020

«Уфа» готовится к возобновлению чемпионата России-2019/20, которое запланировано на 21 июня.