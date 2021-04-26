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Сергей Жуков — о поражении ЦСКА в дерби: «Команда играла отлично. Спорное удаление Ахметова подвело»

16:28
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Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков прокомментировал «СЭ» поражение ЦСКА от «Спартака» в матче 27-тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«Вчерашняя игра была прекрасна. Что касается удаления Ахметова и игры в меньшинстве, то такое случается. Это достаточно спорный момент. Обидно только то, что такие ситуации подводят команду. Я считаю к следующему сезону ЦСКА нужно перестроить команду на нормальный, забивающий футбол, потому что с реализацией у команды проблемы. Будем надеяться, что к новому сезону это послужит приоритетом в тренировках».

Также Жуков прокомментировал послематчевые слова Игоря Акинфеева о том, что на нем лежит вина за поражение команды.

«У него очень хорошее чувство юмора, этим ответом все сказано. Последние матчи Игоря сыграны отлично, и сама команда играла достойно», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, ЦСКА — на шестом (46 очков).

(Ангелина Коляда)

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