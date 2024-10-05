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Сегодня, 18:15

Юран: «Сначала спас «Пари НН» от вылета, потом оставил команду не в зоне стыков»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что у него не осталось осадка от работы в нижегородском клубе.

— У вас остался осадок от расставания с «Пари НН»?

— А какой осадок? Я честно там отработал. Болельщик меня благодарил. Вывесили плакат на первой игре после расставания со мной. Это же показатель, о чем-то говорит. Просто, увы, ключевые футболисты получили травмы, ну и не было глубины состава. Плюс не повезло с календарем. Играли против «Краснодара», «Динамо»... Пришлось непросто.

Я говорил болельщикам, что сдержал свое обещание перед ними, перед губернатором. Сначала спас «Пари НН» от вылета, потом набрал достаточное количество очков. Я же обещал, что команда не рухнет в переходные игры. Оставлял ее не в зоне стыков. Но после меня она там оказалась. Мне нравилось работать в Нижнем. Красивый город, стадион, добрый болельщик. Так что осадка у меня нет. Ну приняли по мне такое решение... Что поделать? Такова тренерская доля. Мы работаем на максимуме, а последнее слово за руководителями. Правильное это решение или нет... Не хочу сейчас его обсуждать, — сказал Юран «СЭ».

Саша Илич. Сергей Юран: «Хотел бы поддержать Илича. За что его уволили? За четыре очка с выезда?»
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

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