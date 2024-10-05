«Рубин» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ахмата» на 11-го тура чемпионата России. Начало игры в 19:00 мск.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Ковачев, Камило, Самородов.