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Судейство

Сегодня, 18:17

«Зенит» — «Оренбург»: Иванов и Сафьян назначили пенальти. Другие судьи тоже будут так поступать?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
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На 56-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» судья Роман Сафьян, занимавший хорошую позицию, не назначил пенальти в ворота гостей. Он не посчитал, что Андрей Малых нарушил правила в борьбе с Александром Ерохиным.

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

Но через три минуты решение арбитра было изменено после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Евгения Буланова и изучения видеозаписи на мониторе. «После просмотра решение изменено. Игрок номер 12 нарушает правила в штрафной площади. Решение: пенальти», — объявил Сафьян.

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

Судьи общими усилиями определили, что Малых толкнул Ерохина рукой, не позволив зенитовцу нанести головой удар по мячу. Другие арбитры в дальнейшем тоже будут квалифицировать такие действия защитников как фол?

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

Это уже 36-е вмешательство ВАР в 82 матчах чемпионата России-2024/25. 34 раза первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Оренбург

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
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7
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8
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 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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Муталип Алибеков

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