«Зенит» — «Оренбург»: Иванов и Сафьян назначили пенальти. Другие судьи тоже будут так поступать?

На 56-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» судья Роман Сафьян, занимавший хорошую позицию, не назначил пенальти в ворота гостей. Он не посчитал, что Андрей Малых нарушил правила в борьбе с Александром Ерохиным.

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

Но через три минуты решение арбитра было изменено после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Евгения Буланова и изучения видеозаписи на мониторе. «После просмотра решение изменено. Игрок номер 12 нарушает правила в штрафной площади. Решение: пенальти», — объявил Сафьян.

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

Судьи общими усилиями определили, что Малых толкнул Ерохина рукой, не позволив зенитовцу нанести головой удар по мячу. Другие арбитры в дальнейшем тоже будут квалифицировать такие действия защитников как фол?

Эпизод матча «Зенит» — «Оренбург». Фото Скриншот трансляции

Это уже 36-е вмешательство ВАР в 82 матчах чемпионата России-2024/25. 34 раза первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.