Сергей Юран: «Да, я просил увеличить мне зарплату в «Химках». Что тут такого? Но «Спартак» ее не согласовал»

Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», прокомментировал информацию о том, что клуб решил с ним расстаться, так как он запросил увеличение зарплаты.

— Вы просили министра спорта Московской области Терюшкова поднять себе зарплату?

— Да, а что тут такого? Я же не ставил министру ультиматум. Это была просто дискуссия. Мы поговорили. Терюшков мне предложил другую зарплату. Я ответил: «Ок, вопросов нет». Но ведь «Химки» так и не назвали причину увольнения!

Разве за то, что просишь поднять себе зарплату, с тобой должны сразу расставаться? Как это понимать? У меня действующий контракт. После встречи с Терюшковым я согласился остаться на прежних цифрах в контракте, продолжать работу. Министру спорта стоит уже сказать правду. Я ему так и ответил тогда: «Не согласовали? Ну ничего страшного. Работаем дальше. Никаких проблем»

— Пишут, что вы просили поднять себе зарплату аж в пять раз

— Неправда! Это не так. Но разговор о повышении зарплаты действительно был. Считаю, я за полгода доказал свою состоятельность. Команда вышла в РПЛ, дошла до финала Кубка России. А поэтому я и обратился к Терюшкову с вопросом: «Возможно ли мне увеличить зарплату»? Вот и все. Подчеркиваю — возможно ли? Так ставился вопрос. Результаты же нашей работы очевидны. Разве нет? Министр ответил, что на такую-то сумму мы не готовы поднять, а вот на такую — пожалуйста. Никаких проблем, я готов был дальше работать. Но министр не согласовал вопрос со «Спартаком».

— Ваша зарплата составляла 500 тысяч рублей?

— Меньше. Готов показать контракт. Эта информация не соответствует действительности (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Юраном — в ближайшее время на сайте «СЭ».