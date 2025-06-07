Терехов: «Сочи» выиграл у «Пари НН» за счет коллектива, за счет единства»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал выход команды в РПЛ через стыковые матчи.

«Я думаю, в первую очередь надо обращать внимание на удаление в первой игре. Тяжело было тогда играть полтора тайма в меньшинстве. Но даже в таких условиях мы тогда выглядели неплохо, хоть и проиграли 1:2. Поэтому понимали, что можем выиграть в ответном матче. И выиграли за счет коллектива, за счет единства. Нам удалось сплотиться. Ребята вышли на полной самоотдаче, выложились и добились нужного результата», — цитируют Терехова «Известия».

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.