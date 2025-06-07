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7 июня 2025, 00:27

Комличенко: «Со Станковичем получился хороший, доброжелательный разговор»

Евгений Козинов
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий сборной России и «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что у него была беседа с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«С командой определился. Станкович звонил в день финала? Не было такого. Почему я отказал «Спартаку»? Без комментариев на эту тему. Получился разговор со Станковичем? Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском. Аргументы Станковича? Это останется между мной и им», — цитирует «РБ Спорт» Комличенко.

Ранее «СЭ» сообщил, что 29-летний Комличенко в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом».

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.

Николай Комличенко.Комличенко подпишет контракт с «Локомотивом» на три года

Источник: «РБ Спорт»
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Николай Комличенко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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