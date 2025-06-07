Комличенко: «Со Станковичем получился хороший, доброжелательный разговор»
Нападающий сборной России и «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что у него была беседа с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.
«С командой определился. Станкович звонил в день финала? Не было такого. Почему я отказал «Спартаку»? Без комментариев на эту тему. Получился разговор со Станковичем? Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском. Аргументы Станковича? Это останется между мной и им», — цитирует «РБ Спорт» Комличенко.
Ранее «СЭ» сообщил, что 29-летний Комличенко в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом».
Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.
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14
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15
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