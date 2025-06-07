Сафонов: «Я переживал этот сезон вместе с ребятами из «Краснодара»

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча с Нигерией (1:1) рассказал, что переживал за «Краснодар» в этом сезоне.

«Я переживал этот сезон вместе с ребятами из «Краснодара». Мы стали чуть меньше общаться, но ни в коем случае не прекратили. Разделил эмоции от чемпионства с командой», = сказал Сафонов.

«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева на 1 очко опередила «Зенит» в турнирной таблице.

Сафонов выступал за основную команду «Краснодара» с 2017 года, после чего летом 2024-го перешел в «ПСЖ». Всего за «быков» вратарь провел 175 матчей, пропустив 208 мячей и 53 раза сыграв на ноль.