Ташуев: «Зенит» явно дает сбой. Семак задергался, слишком многое меняет»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.



«Зенит» явно дает сбой, играет очень нестабильно. Постоянно у него меняются схемы, как у «Спартака». Семак задергался, слишком многое меняет. С «Акроном» он сделал массу изменений: схема, тактика, позиции. Все-таки тяжело, когда столько изменений. Надо оттачивать одну обойму», — сказал Ташуев «СЭ».



«Зенит» после 11 туров набрал 20 очков и идет на 4 месте в таблице РПЛ.