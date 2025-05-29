Ташуев: «В следующем матче «Ахмат» выйдет на поле и будет рвать и метать!»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» рассказал о настрое команды на стыковые матчи с «Уралом».

— Вас не смущала ситуация с лицензированием «Химок»? Казалось, из-за этого все были в подвешенном состоянии.

— На меня лично это не влияло. Я — максималист. И ребята настраивались только на победу. Вчера после матча были большие разборки в раздевалке, претензии у футболистов друг к другу. Я тоже включил эмоции. Мы хотели выиграть. Первый тайм показал, что мы на правильном пути. А во втором случилось что-то несуразное. И вот я уже еду в машине домой.

— Есть уверенность, что после вашего ухода все пойдет как надо?

— Знаю, что ребята будут настроены очень агрессивно на вторую игру. По-хорошему ничего страшного и не произошло. 1:2 — что такое? В следующем матче команда выйдет на поле и будет рвать и метать!

«Ахмат» проиграл в гостях «Уралу» в первом матче со счетом 1:2. Ответный стыковой матч пройдет в Грозном 31 мая.