Ташуев назвал причины неудачного сезона «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» высказался о причинах неудачного результата грозненцев в сезоне.

— Давайте поговорим о причинах. Что пошло не так?

— Я пришел, когда команда была на последнем месте. Я вытащил ее наверх. Чтобы выйти из зоны стыков, не хватило буквально трех очков. Мы на седьмом месте по созданным голевым моментам в России! Но, к сожалению, мы никем не усилились зимой, а команде нужны были исполнители. Все это в силу объективных причин. Стоит отдать должное клубу — он давал финансы, давал нормальные финансы. Но есть политические моменты.

— Вы имеете в виду санкции, наложенные на клуб?

— Конечно. Может быть, надо было искать игроков в других местах, но это не моя прерогатива. Я хотел сохранить команду в лиге, а в следующем сезоне строить свою. Но это спорт. Иногда приходится жертвовать. Мы, тренеры, знаем, куда идем. И что это расстрельная должность.

— Зимой к вам не вернулся Камило. Сказалось?

— Огромная потеря! Мы так и не взяли опорника! Он был одним из лидеров. А еще не забывайте про травмы Уткина, Гандри... Это все ключевые футболисты. Для сегодняшнего «Ахмата» отсутствие трех этих игроков — очень большая потеря. Заменить их было некем.

— Почему не вернулся Камило?

— Мы пытались. Но проблема была в семье.

— Супруга не хотела в Россию?

— Да. Чего-то они испугались. Но что тут сделаешь, семью же парень не может бросить? Другой вопрос, что у нас не получилось его заменить.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.

28 мая «Ахмат» проиграл в гостях «Уралу» в первом стыковом матче со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет в Грозном 31 мая.