Ташуев объяснил свой уход из «Ахмата»: «Жертвую собой, чтобы помочь клубу»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» высказался об отставке после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче.

— Почему приняли решение уйти именно сейчас?

— Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась... Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол. «Ахмат» на седьмом месте по ожидаемым очкам! Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.

— Вы же знаете, что так уже поступал Гончаренко в «Урале» год назад, но клубу это не помогло...

— Там была вторая игра выездная, а здесь — домашняя. Это большая разница. Не бывает двух одинаковых ситуаций. Время покажет. К тому же моя отставка произошла не из-за одного конкретного матча. Как я уже сказал, в последнее время было что-то не то. Сначала даже спрашивал у некоторых ребят: «Почему так? Я же чувствую, что что-то изменилось».

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.