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Ташуев объяснил свой уход из «Ахмата»: «Жертвую собой, чтобы помочь клубу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото ФК «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» высказался об отставке после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче.

— Почему приняли решение уйти именно сейчас?

— Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась... Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол. «Ахмат» на седьмом месте по ожидаемым очкам! Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.

— Вы же знаете, что так уже поступал Гончаренко в «Урале» год назад, но клубу это не помогло...

— Там была вторая игра выездная, а здесь — домашняя. Это большая разница. Не бывает двух одинаковых ситуаций. Время покажет. К тому же моя отставка произошла не из-за одного конкретного матча. Как я уже сказал, в последнее время было что-то не то. Сначала даже спрашивал у некоторых ребят: «Почему так? Я же чувствую, что что-то изменилось».

Сергей Ташуев.«Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я — тренер, а не пожарный». Интервью Ташуева после отставки из «Ахмата»

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.

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Сергей Ташуев
РПЛ
ФК Ахмат
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Ташуев: «В следующем матче «Ахмат» выйдет на поле и будет рвать и метать!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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