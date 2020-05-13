Сергей Степашин: «На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять?»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопросы о предстоящем Исполкоме РФС и возможным возобновлением сезона в РПЛ.

«Я не знаю, будут ли они обсуждать тему судьбы сезона, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация, а я все-таки от футбола далеко не ушел, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», все будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение. Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни... Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнем первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

На Исполкоме РФС 15 мая в повестке дня будет обсуждаться ситуация в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.