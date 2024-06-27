Шавло: «Я бы хотел возвращения Промеса»
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отметил, что хотел бы возвращения нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Я бы хотел возвращения Промеса. Возможно ли оно? Этими вопросами занимается руководство. Раз пошли об этом разговоры, значит, возвращение возможно. У нас много экспертов, для которых Тедеско и Якин плохие тренеры. Только эти специалисты сборные тренируют, а наши нигде не работают. Первое впечатление всегда плохое. Надо посмотреть, в каком состоянии Промес. Квинси — лидер и по мастерству превосходит всех футболистов РПЛ. Он поможет «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Шавло.
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.
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