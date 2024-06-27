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Шавло: «Я бы хотел возвращения Промеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отметил, что хотел бы возвращения нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Я бы хотел возвращения Промеса. Возможно ли оно? Этими вопросами занимается руководство. Раз пошли об этом разговоры, значит, возвращение возможно. У нас много экспертов, для которых Тедеско и Якин плохие тренеры. Только эти специалисты сборные тренируют, а наши нигде не работают. Первое впечатление всегда плохое. Надо посмотреть, в каком состоянии Промес. Квинси — лидер и по мастерству превосходит всех футболистов РПЛ. Он поможет «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Шавло.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-hotel-by-vozvrashheniya-promesa-v-spartak-on-samy-j-sil-ny-j-futbolist-rpl/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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