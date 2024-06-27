В РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии, Белоруссии и Китая
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что в РПЛ могут появиться иностранные судьи.
— Не стремимся приглашать судей, чтобы они у нас просто заработали денег, в этом нет никакого интереса, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт». — Мы против такой практики. Мы именно за двустороннее сотрудничество: если оно есть, мы их с удовольствием приглашаем. В ином случае у нас есть свои судьи, которых мы сами будем развивать.
Благодаря ЮФЛ у нас сейчас идут молодые кадры. Вопрос, во что они вырастут. Но федерация дала им колоссальные возможности, которых не было за последние 30 лет точно. Думаю, у нас очень хорошее будущее в плане судей.
— Таких стран три — Саудовская Аравия, Белоруссия и Китай?
— Пока три. Может быть, еще добавим одну. Думаем. Количество нельзя увеличивать сильно, потому что это сложная логистика. Можно подписать 15 соглашений, но они не будут работать, потому что все скажут: «Дайте нам Карасева». Мы должны будем все уважить, но это не всегда возможно. Так что четыре взаимодействия — наш максимум.
Ранее сообщалось, что по двусторонним договоренностям в РПЛ также должны появиться иностранные судьи.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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