Агент Тюкавина: «Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего в другую команду.
«Трансферное окно открыто до первого сентября, поэтому никогда не говори никогда. Пока приступили к работе в «Динамо», Константин присоединился к команде на неделю позже, так как был в сборной и на неделю позже ушел в отпуск. Вот вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или Испании? Мы завтра уедем. У нас контракт с «Динамо», мы и клуб его выполняем. Давайте называть вещи своими именами, а то иногда журналисты начинают говорить: «А что вы туда не поедете?». Помоги, сделай все.
Немцы не дают разрешения на работу россиянам, а итальянцы и испанцы тоже не берут нас. Дай бог, чтобы было все хорошо у моего однофамильца Матвея Сафонова — шейхи, которые держат «ПСЖ», найдут лазейки, помогут ему. Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо», он и клуб их выполняют. Тем более Костя скоро должен стать папой», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.
В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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