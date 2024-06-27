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Агент Тюкавина: «Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего в другую команду.

«Трансферное окно открыто до первого сентября, поэтому никогда не говори никогда. Пока приступили к работе в «Динамо», Константин присоединился к команде на неделю позже, так как был в сборной и на неделю позже ушел в отпуск. Вот вы можете сделать мне разрешение на работу в Германии, Италии или Испании? Мы завтра уедем. У нас контракт с «Динамо», мы и клуб его выполняем. Давайте называть вещи своими именами, а то иногда журналисты начинают говорить: «А что вы туда не поедете?». Помоги, сделай все.

Немцы не дают разрешения на работу россиянам, а итальянцы и испанцы тоже не берут нас. Дай бог, чтобы было все хорошо у моего однофамильца Матвея Сафонова — шейхи, которые держат «ПСЖ», найдут лазейки, помогут ему. Константин не рвется лишь бы куда-то уехать, у него хорошие условия в «Динамо», он и клуб их выполняют. Тем более Костя скоро должен стать папой», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-vy-mozhete-sdelat-mne-razreshenie-na-rabotu-v-ispanii-germanii-ili-italii-my-zavtra-uedem/
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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