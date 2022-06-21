Семак заявил, что Бакаев дебютирует за «Зенит» в матче против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Зелимхан Бакаев дебютирует за петербургский клуб в матче против «Нижнего Новгорода» в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

— Как выглядит Бакаев в первых тренировках?

— Зелимхан и в игровом плане, и в финансовом — удача для клуба. Потенциально это игрок сборной России, без контракта. Он хорошо работает с мячом, может отдать прекрасную передачу и сам забить. По первым дням работы он производит приятное впечатление. Сегодня он сыграет.

Помимо «Зенита» и «Нижнего Новгорода» в турнире примут участие ЦСКА и «Сочи».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.