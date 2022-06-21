Александр Медведев надеется, что легионеры «Зенита» не покинут клуб после решения ФИФА

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам в клубах РПЛ приостанавливать свои контракты.

— Час назад ФИФА объявила, что иностранцы смогут приостанавливать контракты с российским клубами до лета 2023 года. Не думаете ли, что кто-то воспользуется этой опцией?

— В одном произведении спорили, что это — грабеж или ограбление. Так вот тут и грабеж, и ограбление. У многих игроков закончатся контракты, не для всех это может сработать. Нельзя забывать, что клубы платили трансферные суммы, от ФИФА или УЕФА не вижу. В их уставе написано, что они исключают дискриминации по любым причинам, в том числе политическим. Надеюсь, что игроки не покинут «Зенит». У Деяна Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Но у нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались и играли за «Зенит», — сказал Медведев на пресс-конфренции.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.