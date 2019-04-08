Сергей Семак: "В матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России. Он отметил, что его игроки не были агрессивными в атаке.

– Удары в створ не являются лакмусовой бумажкой того, что на поле, – сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер. – Остроты было немного. Но один момент Азмуна чего стоит, или моменты Дриусси. Это не стопроцентные моменты, но все равно опасные. Мы не играли агрессивно в атаке, не доводили их до логического завершения.

– Предполагали, что "Локомотив" сыграет без Денисова?

– Да, ожидали. Выход Кварацхелии был для нас сюрпризом, в остальном неожиданностей не было. Не стоило после гола садиться ниже. В моменте с голом не были явные провалы в обороне, скорее это была случайность.

"Зенит" набрал 45 очков и остался на 1-м месте в турнирной таблице. "Локо" с 39 баллами расположился на 4-й строчке.

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