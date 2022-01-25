Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:18

Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Клаудиньо и Вендела

Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков «Зенита» Клаудиньо и Вендела
Виктория Кравченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии здоровья бразильских полузащитников Клаудиньо и Вендела.

«Зенит», завершивший первый сбор в Дубае, лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».

— Мы видели, Клаудиньо работал по индивидуальной программе, но не играл.

— У него небольшое повреждение, мы решили его поберечь. Заменили его в перерыве в прошлом матче. Он получил неприятный удар и у него есть небольшие проблемы. Не факт, что ему было бы лучше или хуже. Теоретически он мог сыграть, но мы решили не рисковать. Вендел, надеюсь, начнет фрагментарно тренироваться в общей группе уже с португальского сбора.

— То есть в матче с «Бетисом» его участие возможно или оно исключено?
— Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки — это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов. Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальным составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведенную тренировочную работу.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-25-sergey-semak-zadacha-v-portugalii-podgotovit-kak-mozhno-bolshe-futbolistov-k-pervoy-ofitsialnoy-igre.htm
Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Семак рассказал о задачах «Зенита» на португальский сбор
Семак — о Дзюбе: «Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на позиции центрального защитника»
«Это лишний геморрой для наших болельщиков, а не дополнительная безопасность». Спиридонов — о Fan ID
Twitter «Зенита» потроллил ЦСКА роликом про Адамова
Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал переход Мелкадзе из «Спартака»
«Зенит» купил защитника у «Урала». В чем смысл этого трансфера?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — о Дзюбе: «Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на позиции центрального защитника»

Семак рассказал о задачах «Зенита» на португальский сбор
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости