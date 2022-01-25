Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Клаудиньо и Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии здоровья бразильских полузащитников Клаудиньо и Вендела.

«Зенит», завершивший первый сбор в Дубае, лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».

— Мы видели, Клаудиньо работал по индивидуальной программе, но не играл.

— У него небольшое повреждение, мы решили его поберечь. Заменили его в перерыве в прошлом матче. Он получил неприятный удар и у него есть небольшие проблемы. Не факт, что ему было бы лучше или хуже. Теоретически он мог сыграть, но мы решили не рисковать. Вендел, надеюсь, начнет фрагментарно тренироваться в общей группе уже с португальского сбора.

— То есть в матче с «Бетисом» его участие возможно или оно исключено?

— Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки — это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов. Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальным составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведенную тренировочную работу.