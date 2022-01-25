Семак рассказал о задачах «Зенита» на португальский сбор

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о планах команды на португальский сбор.

«Мы живем в такое время, когда никакие задачи нельзя формулировать. Потому что ни на этом сборе, ни на следующем не получится как следует поработать над тактикой, какими-то взаимодействиями серьезными, чтобы наигрывать состав, потому что идет ротация состава на 80 процентов. Поэтому говорить о каких-то моментах индивидуальных, тактических в подготовке очень сложно. Задача номер один — это в ручном режиме готовить тех футболистов, которые есть, которые здоровы, чтобы как можно больше игроков подошли подготовленными к первой официальной игре», — цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Петербургский клуб проведет второй сбор в Португалии с 29 января по 11 февраля.