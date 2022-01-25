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Сегодня, 15:36

Семак рассказал о задачах «Зенита» на португальский сбор

Виктория Кравченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о планах команды на португальский сбор.

«Мы живем в такое время, когда никакие задачи нельзя формулировать. Потому что ни на этом сборе, ни на следующем не получится как следует поработать над тактикой, какими-то взаимодействиями серьезными, чтобы наигрывать состав, потому что идет ротация состава на 80 процентов. Поэтому говорить о каких-то моментах индивидуальных, тактических в подготовке очень сложно. Задача номер один — это в ручном режиме готовить тех футболистов, которые есть, которые здоровы, чтобы как можно больше игроков подошли подготовленными к первой официальной игре», — цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Петербургский клуб проведет второй сбор в Португалии с 29 января по 11 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-25-sergey-semak-zadacha-v-portugalii-podgotovit-kak-mozhno-bolshe-futbolistov-k-pervoy-ofitsialnoy-igre.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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