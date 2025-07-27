Семак объяснил замену Глушенкова: «Достаточно часто и много ошибался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника команды Максима Глушенкова в игре с «Рубином» (2:2) во втором туре РПЛ.

Глушенков вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. В перерыве его заменил Лусиано.

«Показалось, что не вошел в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.