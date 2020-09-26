«Посмотрим, насколько серьезные травмы». Семак — о потерях лидеров «Зенита» перед «Спартаком»
18:57
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0). По ходу игры досрочно были заменены Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Малком и Сердар Азмун (он не смог покинуть поле самостоятельно). В 10-м туре в субботу, 3 октября, чемпион встретится в гостях со «Спартаком».
— Посмотрим, насколько серьезные травмы, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — По Малкому пока не могу ничего сказать. У Ловрена ушиб, но дождемся обследования. Ракицкого решили поберечь. Не хочется никогда терять основных игроков.
За исключением ошибки в обороне в конце первого тайма, все нормально. Это был единственный явный момент у «Уфы». Подавляющее преимущество, сыграли хорошо.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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