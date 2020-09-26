Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0). По ходу игры досрочно были заменены Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Малком и Сердар Азмун (он не смог покинуть поле самостоятельно). В 10-м туре в субботу, 3 октября, чемпион встретится в гостях со «Спартаком».

— Посмотрим, насколько серьезные травмы, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — По Малкому пока не могу ничего сказать. У Ловрена ушиб, но дождемся обследования. Ракицкого решили поберечь. Не хочется никогда терять основных игроков.

За исключением ошибки в обороне в конце первого тайма, все нормально. Это был единственный явный момент у «Уфы». Подавляющее преимущество, сыграли хорошо.