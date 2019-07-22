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Сергей Семак: "Первый тайм "Зенит" провел достаточно пассивно, во втором - сыграли лучше"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Сочи" (2:0) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что игра была сложной. По его словам, сине-бело-голубые планировали прессинговать соперника на чужой половине.

 
21 июля. Сочи. &quot;Сочи&quot; &ndash; &quot;Зенит&quot; &ndash; 0:2. Авторы голов Сердар Азмун и Магомед Оздоев."Зенит": чемпион не оступается

– Сложный матч, – цитирует пресс-служба клуба Семака. – Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть "Сочи" против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у "Сочи" появлялись не такие ударные позиции как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча.

– Можете объяснить, почему так активно реагировали на ситуацию с желтой карточкой Миладиновича после пенальти? Сейчас ведь говорят о вреде двойного наказания.

– Показалось, что фол был умышленный. Трактовка правил такова, что если игрок не успевает и фолит, то это желтая. Мне показалось, что он успевал к мячу и сфолил намеренно. Посмотрим, разберем. Рабочий момент.

– Вы изначально не планировали включать прессинг против "Сочи"?

– Почему не планировали? Мы отбирали мяч на чужой половине поля, фрагментарно прессинг присутствовал. Мне не показалось, что мы не отбирали.

– Вы не отодвигали соперника. Это потому что они слабее?

– Причем здесь это? Вы хотите, чтобы мы играли в штрафной соперника?

Сочи – Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-21-sergey-semak-prekrasno-ponimali-kak-sochi-budet-igrat-protiv-nas.htm

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