Сергей Семак: "Первый тайм "Зенит" провел достаточно пассивно, во втором - сыграли лучше"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Сочи" (2:0) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что игра была сложной. По его словам, сине-бело-голубые планировали прессинговать соперника на чужой половине.

– Сложный матч, – цитирует пресс-служба клуба Семака. – Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть "Сочи" против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у "Сочи" появлялись не такие ударные позиции как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча.

– Можете объяснить, почему так активно реагировали на ситуацию с желтой карточкой Миладиновича после пенальти? Сейчас ведь говорят о вреде двойного наказания.

– Показалось, что фол был умышленный. Трактовка правил такова, что если игрок не успевает и фолит, то это желтая. Мне показалось, что он успевал к мячу и сфолил намеренно. Посмотрим, разберем. Рабочий момент.

– Вы изначально не планировали включать прессинг против "Сочи"?

– Почему не планировали? Мы отбирали мяч на чужой половине поля, фрагментарно прессинг присутствовал. Мне не показалось, что мы не отбирали.

– Вы не отодвигали соперника. Это потому что они слабее?

– Причем здесь это? Вы хотите, чтобы мы играли в штрафной соперника?

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