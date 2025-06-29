Семак: «Для нас было бы хорошо подписать Даку, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

В июне сине-бело-голубые вели переговоры о переходе 27-летнего албанца, но сделка не состоялась.

«Варианты были разные. Мы играем и с одним форвардом, и с двумя. Что касается Лусиано и Кассьерры, они могут играть не только на позиции центрального нападающего. В этом отношении для нас было бы хорошо подписать Даку, но, к сожалению, не получилось. Остается ли позиция нападающего трансферной целью? У нас есть главные трансферные цели — центральная зона в связи с уходом Клаудиньо и возможным уходом Вендела. Пока не знаем, как будет развиваться ситуация. У нас есть большое желание взять игрока в центральную зону. Что касается других позиций, то это дополнительные опции. Если у нас есть возможность взять футболиста на ту или иную позицию, и он будет сильнее тех, кто у нас есть, конечно, мы будем пользоваться такой возможностью. Но здесь есть много факторов. Решение принимать руководству.», — сказал Семак.

29 июня «Зенит» разгромил «Црвену Звезде» в матче в рамках Winline Суперсерии — 3:0.