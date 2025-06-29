Футбол
29 июня, 22:07

Семак: «Для нас было бы хорошо подписать Даку, но не получилось»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

В июне сине-бело-голубые вели переговоры о переходе 27-летнего албанца, но сделка не состоялась.

«Варианты были разные. Мы играем и с одним форвардом, и с двумя. Что касается Лусиано и Кассьерры, они могут играть не только на позиции центрального нападающего. В этом отношении для нас было бы хорошо подписать Даку, но, к сожалению, не получилось. Остается ли позиция нападающего трансферной целью? У нас есть главные трансферные цели — центральная зона в связи с уходом Клаудиньо и возможным уходом Вендела. Пока не знаем, как будет развиваться ситуация. У нас есть большое желание взять игрока в центральную зону. Что касается других позиций, то это дополнительные опции. Если у нас есть возможность взять футболиста на ту или иную позицию, и он будет сильнее тех, кто у нас есть, конечно, мы будем пользоваться такой возможностью. Но здесь есть много факторов. Решение принимать руководству.», — сказал Семак.

29 июня «Зенит» разгромил «Црвену Звезде» в матче в рамках Winline Суперсерии — 3:0.

  • lenin.vowa2018

    Сережа, да бери всех кого хочешь из любой команды РПЛ. 100-летие же вам перенесли на вторую попытку, будет некрасиво при таком админресурсе во второй раз снова oбocpaться.

    29.06.2025

  • Ничего, обойдёмся без Даку. Пусть за Рубин играет.

    29.06.2025

    • Соболев о победе над «Црвеной Звездой»: «Почему-то всегда легче играть после летнего отпуска»

    Соболев: «Наверное, могу сказать, что полностью освоился в «Зените»
