29 июня, 22:07

Соболев: «Наверное, могу сказать, что полностью освоился в «Зените»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что полностью адаптировался к игре за команду.

— Вы в прошлом сезоне начинали лето в другой команде, у вас ушло какое-то время на адаптацию в «Зените». С какими мыслями подходите к новому сезону сейчас?

— Наверное, могу сказать, что полностью освоился. Это, наверное, было видно и в конце прошлого сезона, хотя я там и не забивал много. Но сейчас уже все хорошо в команде, отлично себя чувствую с ребятами. Поэтому сейчас могу сказать, что адаптация завершена.

— Много говорилось о приходе Даку. Потенциальная покупка четвертого нападающего не напрягала?

— Я был в Мурманске на рыбалке. Там не было ни сети, ни интернета, поэтому, когда включился телефон, увидел, что хотели, но потом сорвалось. Поэтому никаких эмоций не было.

— А рыба не срывалась?

— Бывает, срывается, но нормально половили.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду из Санкт-Петербурга.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
  • Алексей Волков

    Болельщики так не думают. Нападающий должен забивать и почаще.

    30.06.2025

  • Занзибара

    Но при этом, надо отметить, что Лусиано не в первый раз забивает с не очень удобных передач. Иногда коленом, иногда изворотом. В отличие от Кассьерры.)

    30.06.2025

  • hant64

    Молодец, Саня, что освоился - наверное, уже чувствуешь себя в Зените, как рыба в воде. Пардон, как дельфин в воде:slight_smile:

    29.06.2025

  • инок

    Сегодня был показательный момент в игре с сербами - Соболев дал очень плохой пас на открывшегося Лусиано, тот каким-то чудом смог извернуться и поразить ворота, хоть довольно крупный нападающий. Уверен что Соболев в такой ситуации или вообще не успел к мячу, или послал мяч метров на 8 выше ворот.

    29.06.2025

