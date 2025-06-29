Соболев: «Наверное, могу сказать, что полностью освоился в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что полностью адаптировался к игре за команду.

— Вы в прошлом сезоне начинали лето в другой команде, у вас ушло какое-то время на адаптацию в «Зените». С какими мыслями подходите к новому сезону сейчас?

— Наверное, могу сказать, что полностью освоился. Это, наверное, было видно и в конце прошлого сезона, хотя я там и не забивал много. Но сейчас уже все хорошо в команде, отлично себя чувствую с ребятами. Поэтому сейчас могу сказать, что адаптация завершена.

— Много говорилось о приходе Даку. Потенциальная покупка четвертого нападающего не напрягала?

— Я был в Мурманске на рыбалке. Там не было ни сети, ни интернета, поэтому, когда включился телефон, увидел, что хотели, но потом сорвалось. Поэтому никаких эмоций не было.

— А рыба не срывалась?

— Бывает, срывается, но нормально половили.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду из Санкт-Петербурга.