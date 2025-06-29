Соболев: «Наверное, могу сказать, что полностью освоился в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что полностью адаптировался к игре за команду.
— Вы в прошлом сезоне начинали лето в другой команде, у вас ушло какое-то время на адаптацию в «Зените». С какими мыслями подходите к новому сезону сейчас?
— Наверное, могу сказать, что полностью освоился. Это, наверное, было видно и в конце прошлого сезона, хотя я там и не забивал много. Но сейчас уже все хорошо в команде, отлично себя чувствую с ребятами. Поэтому сейчас могу сказать, что адаптация завершена.
— Много говорилось о приходе Даку. Потенциальная покупка четвертого нападающего не напрягала?
— Я был в Мурманске на рыбалке. Там не было ни сети, ни интернета, поэтому, когда включился телефон, увидел, что хотели, но потом сорвалось. Поэтому никаких эмоций не было.
— А рыба не срывалась?
— Бывает, срывается, но нормально половили.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду из Санкт-Петербурга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
2
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1