Соболев о победе над «Црвеной Звездой»: «Почему-то всегда легче играть после летнего отпуска»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:0).

— Вы оформили голевую передачу. Какие эмоции?

— Да никаких. Товарищеская игра, набираем кондиции, ничего особенного. Все под нагрузками, немножко тяжело. Но надеюсь, это придаст нам больше сил в чемпионате.

— Но показалось, что «Зенит» уже в неплохой форме.

— Я уже до этого говорил, что после летнего отпуска почему-то всегда легче. Сейчас тоже. Не знаю, почему. Ну, конечно, форма чуть лучше, когда первые матчи проводишь не зимой.

— Какую цель вы собираетесь ставить на сезон?

— Я там с Радимовым вроде поспорил на 20 мячей. Но, опять же, спор есть спор. А я лично перед собой каких-то целей забитых голов — 10, 30, 40, — не ставлю. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре.

«Зенит» проведет следующий матч 3 июля против махачкалинского «Динамо». 9 июля команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сьоном».