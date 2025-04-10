Семак — о первом голе Соболева за «Зенит» в РПЛ: «Гора с плеч для него»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что первый гол нападающего команды Александра Соболева в нынешнем сезоне РПЛ придаст футболисту уверенности на поле.

— Придаст ли Соболеву уверенности его первый гол в РПЛ? Я думаю, что придаст, безусловно. Гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала. Забил важный мяч — я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче.

28-летний Соболев забил первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате России в матче против «Локомотива» (1:1) в 23-м туре. Он выступает за «Зенит» с лета 2024 года.