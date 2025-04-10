Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков команды перед матчем против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

— Все в строю, все готовятся в своем режиме. Наши травмированные потихоньку возвращаются — Васильев и Волков, которые фрагментарно работают. Васильев в большей части тренировочных упражнений принимает участие, поэтому я думаю, что Васильев уже на следующей неделе, возможно, будет готов. А что касается Волкова, посмотрим, насколько он будет чувствовать себя хорошо. Остальные все готовы, — сказал Семак.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.