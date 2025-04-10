Семак о возможном назначении Кукуяна на «Зенит» — «Краснодар»: «Самое важное — качество работы, а не то, где родился человек»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос про инсайд «СЭ» о назначении арбитра Павла Кукуяна из Краснодарского края на матч команды с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

— Самое важное — качество работы, профессионализм и качество судейства, а не то, где родился или где человек живет.

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Краснодар» идет в лидерах с 52 баллами.