В РПЛ прокомментировали информацию о предложении Оkko по правам на трансляцию
Пресс-служба Тинькофф РПЛ отреагировала на новость о том, что онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.
«В рамках действующего договора по передаче прав на освещение чемпионата России РПЛ должна предоставить действующему партнеру преимущественное право сделать предложение и добросовестно обсудить его условия, — говорится в сообщении пресс-службы. — На сегодняшний день предложение получено и будет вынесено на обсуждение в согласованные с клубами сроки. Обсуждать, комментировать или рассматривать другие предложения РПЛ не будет, пока не выполнит свои обязательства перед партнером».
На данный момент правами на трансляцию турнира обладает «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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