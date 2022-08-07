Паршивлюк: «Подход к футболу Шварца и Йокановича отличается кардинально»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ сравнил футбол бывшего и нынешнего тренеров «Динамо» — Сандро Шварца и Славиши Йокановича.

«Раз мы выиграли 2:0 у команды, против которой в прошлом сезоне не набрали ни очка, значит, заслуживаем похвалы. Мы знаем, во что играют «Крылья». Они играют друг с другом много лет понимают друг друга лучше, чем кто-либо в премьер-лиге. Поэтому сложно играть с ними, не отдавая преимущество в каких-то моментах. Но результат сам за себя говорит.

Думали ли о том, что до этого проиграли «Крыльям» три матча подряд? Нет, у нас уже новая команда.

После игры с «Факелом» тренерский штаб указал нам на ошибки. Такие матчи упускать нельзя. Сделали выводы, двигались дальше — и вот результат.

В концовке я попросил замену, поскольку у меня свело две икры — решил замениться, чтобы вышел свежий игрок. Речь о пропуске следующего матча не идет», — сказал Паршивлюк Metaratings.ru.