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Сегодня, 22:05

Паршивлюк: «Подход к футболу Шварца и Йокановича отличается кардинально»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ сравнил футбол бывшего и нынешнего тренеров «Динамо» — Сандро Шварца и Славиши Йокановича.

«Раз мы выиграли 2:0 у команды, против которой в прошлом сезоне не набрали ни очка, значит, заслуживаем похвалы. Мы знаем, во что играют «Крылья». Они играют друг с другом много лет понимают друг друга лучше, чем кто-либо в премьер-лиге. Поэтому сложно играть с ними, не отдавая преимущество в каких-то моментах. Но результат сам за себя говорит.

Думали ли о том, что до этого проиграли «Крыльям» три матча подряд? Нет, у нас уже новая команда.

После игры с «Факелом» тренерский штаб указал нам на ошибки. Такие матчи упускать нельзя. Сделали выводы, двигались дальше — и вот результат.

В концовке я попросил замену, поскольку у меня свело две икры — решил замениться, чтобы вышел свежий игрок. Речь о пропуске следующего матча не идет», — сказал Паршивлюк Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/parshivlyuk-podkhod-k-futbolu-shvartsa-i-yokanovicha-otlichaetsya-kardinalno-1329985/
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Славиша Йоканович
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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