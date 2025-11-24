Балашов стал заместителем генерального директора «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Балашова заместителем генерального директора клуба.

Функционер с декабря 2023 года работал на должности руководителя по развитию Академии «Локомотива». Позже он занял пост директора. 24 ноября на этой должности его сменил Сергей Овчинников.

Балашов ранее работал генеральным директором «Химок» и тульского «Арсенала», начальником команды в «Локомотиве» и московском «Динамо», а также генеральным менеджером «Венеции».

После 16 туров чемпионата России-2025/26 «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Железнодорожники в 17-м туре сыграют в гостях с «Ростовом» 30 ноября.