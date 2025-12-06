Гендиректор «Спартака» Некрасов на вопрос о поиске тренера: «Я ищу выход»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ушел от ответа на вопрос «СЭ» о поиске главного тренера после матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). Игра прошла на «Лукойл Арене», домашнем стадионе красно-белых.

— Вы ищете тренера? — вопрос Некрасову в микст-зоне.

— Я ищу выход.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов. Специалист принял команду после отставки штаба Деяна Станковича.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой.