«Зенит» — «Акрон»: Жерсон забил первый гол в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Жерсон открыт счет в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» — 1:0.

На 32-й минуте он забил из-за пределов штрафной. Для бразильца это первый гол в чемпионате России и второй за «Зенит».

Жерсон проводит за сине-бело-голубых 15-й матч в сезоне-2025/26.