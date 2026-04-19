Зобнин — о 300 матчах за «Спартак»: «Есть шанс догнать Ловчева. У нас состоялся интересный разговор»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на то, что преодолел отметку в 300 матчей за московскую команду.

Юбилейной для 32-летнего футболиста стала гостевая игра против «Ростова» (1:1) в 24-м туре РПЛ, которая прошла 12 апреля.

— Ты провел за «Спартак» 300 матчей, что дальше?

— Сейчас мысли о командных целях. Если говорить про меня, есть шанс догнать Ловчева. Мы с ним поговорили. Состоялся интересный разговор (смеется).

— Нашумело твое высказывание, что «Спартак» надо оценивать скромнее. Поясни его.

— Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Всего лишь одна победа в 25-м туре. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Превозносить нас не надо. Я от своих слов не отказываюсь.

— На какой позиции ты еще не играл?

— Вратарь.

— Это твоя мечта?

— Может, сыграю как-нибудь, — отметил Зобнин.

Зобнин — 12-й игрок в истории «Спартака», который провел за команду 300 матчей. На 11-й строчке располагается Евгений Ловчев (304 матча). Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года.

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