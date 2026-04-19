Зобнин — о 300 матчах за «Спартак»: «Есть шанс догнать Ловчева. У нас состоялся интересный разговор»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на то, что преодолел отметку в 300 матчей за московскую команду.
Юбилейной для 32-летнего футболиста стала гостевая игра против «Ростова» (1:1) в 24-м туре РПЛ, которая прошла 12 апреля.
— Ты провел за «Спартак» 300 матчей, что дальше?
— Сейчас мысли о командных целях. Если говорить про меня, есть шанс догнать Ловчева. Мы с ним поговорили. Состоялся интересный разговор (смеется).
— Нашумело твое высказывание, что «Спартак» надо оценивать скромнее. Поясни его.
— Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Всего лишь одна победа в 25-м туре. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Превозносить нас не надо. Я от своих слов не отказываюсь.
— На какой позиции ты еще не играл?
— Вратарь.
— Это твоя мечта?
— Может, сыграю как-нибудь, — отметил Зобнин.
Зобнин — 12-й игрок в истории «Спартака», который провел за команду 300 матчей. На 11-й строчке располагается Евгений Ловчев (304 матча). Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1