Ски-альпинист Филиппов: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом раньше, чем я выиграю Олимпиаду»

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов признался, что надеется на чемпионство московского «Спартака» раньше, чем он сам завоюет олимпийское золото.

Спортсмен является болельщиком красно-белых. Московская команда в последний раз выигрывала чемпионат России в сезоне-2016/17.

«Когда я стану олимпийским чемпионом, — цитирует ТАСС ответ Филиппова на вопрос о том, когда «Спартак» выиграет чемпионат России. — Надеюсь, пораньше. Надеюсь, все поменяется в лучшую сторону».

23-летний Филиппов является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе он занял третье место в спринте на этапах Кубка мира во Франции и Испании.