Семак — о постоянных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Подскажите, что делать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о регулярных опозданиях полузащитника Вендела на тренировочные сборы команды.

«Почему мы постоянно прощаем Венделу опоздания на сборы? А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь», — приводит «Чемпионат» слова Семака.

Он добавил, что серьезные финансовые санкции не помогают решить проблему.

«Уже впаяли [штраф]. Не думаю, что ему совсем все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела ? это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги», — подчеркнул специалист.

Семак признал, что не может относиться к опозданиям игрока нормально, но вынужден принимать ситуацию.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2025/26 28-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.