Спортивный директор «Локомотива» Ульянов — об усилении: «У нас российская команда — смотрим на россиян»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, искал ли московский клуб усиление в зимнее трансферное окно.

— В текущее трансферное окно «Локомотив» искал усиление?

— Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось.

— Не хватило средств? Или посчитали, что нецелесообразно их тратить?

— Мы работаем в рамках бюджета клуба.

— Но клуб заработал на продаже Дмитрия Баринова, однако никого не купил.

— Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить. У нас сейчас боеспособный состав — и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская — соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.