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Сабина Гилязова выиграла бронзу на чемпионате мира по дзюдо в категории до 48 кг 4 октября 2026 года

«Когда флаг и гимн разрешен — вдвойне приятно». Сабина Гилязова выиграла бронзу на ЧМ по дзюдо

Егор Сергеев
корреспондент
Сабина Гилязова.
Фото Федерация дзюдо России
У сборной России — первая медаль турнира.

Сборная России начала чемпионат мира по дзюдо в Баку с медали, правда пока бронзовой. 32-летняя Сабина Гилязова завоевала награду в весовой категории до 48 кг.

Чемпионат мира по дзюдо
Баку, Азербайджан
Женщины
До 48 кг
1. Вакана Кога (Япония)
2. Ассунта Скутто (Италия)
3. Сабина Гилязова (Россия)
3. Ширин Букли (Франция)

Первый день — первая медаль

В поединке за бронзу Гилязова встретилась с соотечественницей Мариной Воробьевой. Победа принесла дзюдоистке первую в карьере медаль чемпионата мира. Но отдельно Сабину порадовала победа под своими национальными символами.

«Ответственности тот факт, что ты выступаешь с флагом или без, не снимает. В любом случае я выхожу, и даже если нам запрещают выступать с флагом, гимном, я чувствую эту ответственность. Знаю, я из России, что я русская, и я защищаю честь своей страны. Но, конечно, когда здесь уже флаг и гимн разрешен, это вдвойне приятно — у тебя дополнительная мотивация, можно флаг поднять, завоевав медаль», — цитирует спортсменку ТАСС.

Логотип&nbsp;ЧМ по&nbsp;дзюдо.Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире

Золото в этом весе завоевала японка Вакана Кога, победившая в финале итальянку Ассунту Скутто. Вторую бронзу взяла француженка Ширин Букли.

Для России медаль Гилязовой стала первой на чемпионате мира в Баку. Еще один российский дзюдоист Аюб Блиев остановился в шаге пьедестала в категории до 60 кг. В четвертьфинале он уступил будущему чемпиону Ахмаду Юсифову из Азербайджана, затем победил американца Джонатана Янга в утешительной схватке, но проиграл Рюдзю Нагаяме из Японии в поединке за бронзу.

Болеем за своих

5 октября на татами в Баку разыграют медали в мужском весе до 66 кг и женском — до 52 кг. Россияне будут представлены только в одной категории — за сборную выступят Мурад Чопанов и Рамазан Абдулаев.

На турнире каждый соревновательный день на вес золота. По словам главного тренера мужской команды Арсена Галстяна, итоги выступления повлияют на олимпийскую заявку.

«Чемпионат мира — старт, на котором нужно максимально проявить себя. Мы не думаем о рейтинговых очках — их можно набрать на множестве турниров Мировой серии. Самое важное — хорошо отбороться. Турнир в Баку однозначно повлияет на процесс формирования команды к Играм-2028, которые являются нашей основной целью», — рассказывал Галстян пресс-службе Федерации дзюдо России.

Российская дзюдоистка Марина Воробьева (в&nbsp;синем) в&nbsp;поединке против испанки Лауры Мартинес Абеленды.Швейцарский аванс перед чемпионатом мира

Напомним, в Баку не приехали два лидера российской сборной — Матвей Каниковский и Тимур Арбузов. Первый временно отстранен из-за разбирательств по допингу, второй пропускает турнир по причине адаптации к новой весовой категории — ранее чемпион мира выступал в разряде до 81 кг, но перешел в 90 кг.

Всего в чемпионате мира в Баку участвуют 622 спортсмена из 93 стран. Турнир продлится до 11 октября.

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